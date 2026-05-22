Атаки с применением оружия большой дальности, в том числе сегодняшний удар по зданию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске, происходят при технической поддержке зарубежных экспертов из государств — членов НАТО. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Российской Федерации.

В дипведомстве подчеркнули, что у них есть проверенные сведения: западные столицы предоставляют украинской армии разведывательную информацию и содействуют в наведении на цели. Помимо этого, в МИД отметили, что подобные обстрелы дальнобойными вооружениями, переданными киевскому режиму странами альянса, невозможны без технического участия иностранных специалистов из конкретных государств НАТО.