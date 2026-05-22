МИД РФ обвинил НАТО в содействии при нанесении удара ВСУ по Старобельску
Обложка © Telegram / Луганский информационный центр
Атаки с применением оружия большой дальности, в том числе сегодняшний удар по зданию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске, происходят при технической поддержке зарубежных экспертов из государств — членов НАТО. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Российской Федерации.
В дипведомстве подчеркнули, что у них есть проверенные сведения: западные столицы предоставляют украинской армии разведывательную информацию и содействуют в наведении на цели. Помимо этого, в МИД отметили, что подобные обстрелы дальнобойными вооружениями, переданными киевскому режиму странами альянса, невозможны без технического участия иностранных специалистов из конкретных государств НАТО.
Ранее в МИД РФ заявили, что удар ВСУ по Старобельску был в духе германских нацистов. Напомним, Украина целенаправленно ударила по зданиям профколледжа в Старобельске — учебному корпусу и общежитию. Внутри в это время спали дети от 14 до 18 лет — всего 86 учащихся. В результате погибло 4 человека и 39 пострадало. Также под завалами могут оставаться до 18 студентов. После случившегося Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН, оно пройдёт сегодня в десять вечера.
