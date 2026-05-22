22 мая, 13:36

МИД РФ: Удар ВСУ по Старобельску был в духе германских нацистов

Обложка © Луганский информационный центр

Удар ВСУ по колледжу в Старобельске (ЛНР) сравним с действиями германских нацистов. Об этом заявили в МИД РФ.

«Совершённый удар не мог быть случайным. Это была выдержанная в духе германских нацистов целенаправленная атака против гражданского населения», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях. Рядом с колледжем также нет военных объектов.

Правительство ЛНР: Под завалами колледжа в Старобельске остаются люди

Напомним, 22 мая ударом ВСУ по Старобельску было разрушено общежитие колледжа, где жили студенты. Известно о четырёх погибших, также пострадали 39 человек. Девятерых отвезли в стационар, трое находятся в тяжёлом состоянии Следственный комитет начал расследование теракта. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сделала заявление: по предварительной информации, под бетонными обломками общежития еще могут находиться до 18 человек. Сегодня в 22:00 состоится экстренное заседание ООН.

Никита Никонов
