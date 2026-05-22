Правительство ЛНР: Под завалами колледжа в Старобельске остаются люди

Под завалами колледжа в Старобельске (Луганская Народная Республика), который атаковали ВСУ, остаются люди. Об этом сообщил министр образования региона.

«Министр образования и науки ЛНР Евгений Мирошниченко сообщил, что под завалами колледжа в Старобельске еще остаются люди», — говорится в сообщении.

Он отметил, что спасатели начали работу мгновенно, но из-за огромного масштаба разрушений разбор завалов и извлечение пострадавших продолжаются до сих пор. Министр особо подчеркнул: сотрудники МЧС прилагают максимум усилий, чтобы действовать как можно быстрее, но при этом предельно аккуратно, стараясь не причинить людям дополнительных травм.

Напомним, Вооружённые силы Украины нанесли удар четырьмя беспилотниками самолётного типа по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, в результате чего пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. В момент атаки там находились 86 учащихся от 14 до 18 лет и один работник; по предварительным данным, погибли четыре человека, пострадали до 40. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, квалифицировав удар как прицельную атаку по сугубо гражданскому объекту. Официальные лица РФ, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, назвали произошедшее чудовищным преступлением и заявили о намерении предоставить информацию в международные организации.