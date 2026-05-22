22 мая, 11:46

Правительство ЛНР: Под завалами колледжа в Старобельске остаются люди

Обложка © Правительство ЛНР / ЛНР

Под завалами колледжа в Старобельске (Луганская Народная Республика), который атаковали ВСУ, остаются люди. Об этом сообщил министр образования региона.

«Министр образования и науки ЛНР Евгений Мирошниченко сообщил, что под завалами колледжа в Старобельске еще остаются люди», — говорится в сообщении.

Он отметил, что спасатели начали работу мгновенно, но из-за огромного масштаба разрушений разбор завалов и извлечение пострадавших продолжаются до сих пор. Министр особо подчеркнул: сотрудники МЧС прилагают максимум усилий, чтобы действовать как можно быстрее, но при этом предельно аккуратно, стараясь не причинить людям дополнительных травм.

«Им наплевать»: Бывший нардеп Украины объяснил, почему ВСУ ударили по общежитию с детьми в ЛНР

Напомним, Вооружённые силы Украины нанесли удар четырьмя беспилотниками самолётного типа по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, в результате чего пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. В момент атаки там находились 86 учащихся от 14 до 18 лет и один работник; по предварительным данным, погибли четыре человека, пострадали до 40. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, квалифицировав удар как прицельную атаку по сугубо гражданскому объекту. Официальные лица РФ, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, назвали произошедшее чудовищным преступлением и заявили о намерении предоставить информацию в международные организации.

Никита Никонов
