МИД: Снисхождения за атаку на колледж в Старобельске не будет

Снисхождения не будет ни для кого из виновных в атаке на колледж в Старобельске, заявили в МИД РФ.

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте. Все виновные будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание. Снисхождения не будет никому», — указали в дипведомстве.