Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 мая, 13:53

МИД: Снисхождения за атаку на колледж в Старобельске не будет

Обложка © Life.ru

Снисхождения не будет ни для кого из виновных в атаке на колледж в Старобельске, заявили в МИД РФ.

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте. Все виновные будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание. Снисхождения не будет никому», — указали в дипведомстве.

Ночью 22 мая Украина целенаправленно ударила по учебному корпусу и общежитию профколледжа в Старобельске. Внутри в это время спали дети от 14 до 18 лет — всего 86 учащихся. После взрывов пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. В результате погибло 4 человека и 39 пострадало. Также под завалами могут оставаться до 18 студентов. Россия уже запросила срочное заседание Совбеза ООН. Оно состоится сегодня в 22.00 мск.

Александра Вишнякова
