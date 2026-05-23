Европейцы донесли Зеленскому, что Россия якобы готовит удар «Орешником»

Владимир Зеленский у себя в соцсетях заявил, что Россия готовит удар по Украине с применением «Орешника». По его словам, такой доклад представила украинская разведка на основании данных «от американских и европейских партнёров».

По словам Зеленского, также есть признаки готовящегося комбинированного удара по Украине, в том числе по Киеву, с использованием различных вооружений. Он заявил, что Украина максимально укрепляет ПВО и ответит «совершенно справедливо на каждый российский удар».

Вчера Владимир Путин обвинил ВСУ в террористическом ударе по общежитию колледжа в Старобельске. По последним данным, в результате этого удара погибли 18 человек. Президент России поручил Минобороны представить свои предложения, как ответить на эту атаку.