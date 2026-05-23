В ЛНР назвали имена 17 из 18 погибших при теракте ВСУ в Старобельске

Администрация главы ЛНР опубликовала список из 17 погибших при атаке ВСУ на Старобельский колледж. Всего обнародованы списки погибших (17 человек), раненых (43 человека) и пропавших без вести (4 человека).

«Подтверждённые списки погибших и пострадавших студентов в Старобельске, а также тех, чье местонахождение пока не установлено, по состоянию на 17:00», — говорится в сообщении в МАКСЕ.









Ранее сообщалось, что под завалами общежития в Старобельске могут оставаться ещё три человека. Согласно последним данным, жертвами атаки стали 18 человек. Ещё около 40 получил ранения различной степени тяжести. Поисковые работы продолжаются.

Ночью 22 мая украинские дроны атаковали общежитие Старобельского колледжа, где находились 86 мирных жителей, включая подростков. Пятиэтажное здание, не имеющее отношения к военным объектам, подверглось ударам 16 беспилотников в три волны. Следственный комитет России расценил это как теракт, а постпред РФ при ООН назвал произошедшее военным преступлением.