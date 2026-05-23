Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова констатировала, что страны Запада, отвергающие факт трагических событий в Старобельске, лишились человеческого облика. Такую оценку дипломат дала в беседе с представителями прессы.

Захарова подчеркнула, что любой человек, который объявляет произошедшее в Старобельске фейком и утверждает, что никакой атаки там не было, по её глубокому убеждению, просто растерял своё человеческое достоинство.