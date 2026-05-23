23 мая, 13:08

Захарова: Отрицающие трагедию в Старобельске утратили человеческое достоинство

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова констатировала, что страны Запада, отвергающие факт трагических событий в Старобельске, лишились человеческого облика. Такую оценку дипломат дала в беседе с представителями прессы.

Захарова подчеркнула, что любой человек, который объявляет произошедшее в Старобельске фейком и утверждает, что никакой атаки там не было, по её глубокому убеждению, просто растерял своё человеческое достоинство.

«Би-би-си» отказалась, а CNN в отпуске: Западные СМИ проигнорировали предложение посетить Старобельск
Напомним, ночью 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. После серии взрывов пятиэтажное здание частично обрушилось до второго этажа. В результате 16 человек погибли, около 40 пострадали, местонахождение некоторых детей до сих пор устанавливается. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал международные структуры и мировую общественность решительно осудить удар ВСУ по Старобельску, назвав его «кровавым терактом».

Вероника Бакумченко
