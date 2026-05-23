Число погибших при ударе по колледжу в Старобельске выросло до 16

Тела ещё четырёх погибших достали из-под завалов колледжа в Старобельске (ЛНР), который накануне атаковали ВСУ. Общее число жертв удара выросло до 16. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Тела ещё четверых погибших извлечены из-под завалов в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники ударили по пятиэтажному общежитию, в котором находились 86 человек, в том числе несовершеннолетние. Противник действовал цинично, тремя волнами выпустив 16 дронов исключительно по мирной инфраструктуре — ни одного военного объекта поблизости не было. Российские следователи квалифицировали атаку как теракт. В ООН представитель РФ прямо назвал произошедшее военным преступлением. Западные СМИ отказались от предложения МИД России посетить место трагедии.