Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 12:42

Число погибших при ударе по колледжу в Старобельске выросло до 16

Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Тела ещё четырёх погибших достали из-под завалов колледжа в Старобельске (ЛНР), который накануне атаковали ВСУ. Общее число жертв удара выросло до 16. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Тела ещё четверых погибших извлечены из-под завалов в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета», — говорится в сообщении.

Названы имена студентов, погибших и раненных при террористической атаке киевской хунты на колледж в Старобельске
Названы имена студентов, погибших и раненных при террористической атаке киевской хунты на колледж в Старобельске

Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники ударили по пятиэтажному общежитию, в котором находились 86 человек, в том числе несовершеннолетние. Противник действовал цинично, тремя волнами выпустив 16 дронов исключительно по мирной инфраструктуре — ни одного военного объекта поблизости не было. Российские следователи квалифицировали атаку как теракт. В ООН представитель РФ прямо назвал произошедшее военным преступлением. Западные СМИ отказались от предложения МИД России посетить место трагедии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar