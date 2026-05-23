Названы имена студентов, погибших и раненных при террористической атаке киевской хунты на колледж в Старобельске

Власти ЛНР установили личности студентов, погибших и пострадавших после удара по колледжу в Старобельске. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.







По последним данным, жертвами атаки стали 11 человек — восемь девушек и трое юношей. Ещё 41 человек получил ранения различной степени тяжести. Кроме того, местонахождение десяти девушек до сих пор остаётся неизвестным. Поисковые работы продолжаются.

Пасечник заявил, что официальные списки погибших, пострадавших и пропавших будут обновляться по мере поступления новой информации. Он также поблагодарил спасателей и врачей, которые более суток работают на месте трагедии.

«Регион и вся страна живут судьбами этих людей и болью их семей», — отметил глава ЛНР.

В ночь на 22 мая беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент ЧП внутри находились десятки подростков. Удар наносился в три волны с применением 16 беспилотников. Целью была исключительно гражданская инфраструктура — военных объектов поблизости не было. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт и продолжает расследование обстоятельств атаки.