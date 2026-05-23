Пасечник: Число жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до 11

Количество жертв при ударе ВСУ по зданиям колледжа в Старобельске выросло до 11. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«По состоянию на полдень 23 мая, 11 жертв этого чудовищного преступления погибли: 8 девушек и 3 парня», — говорится в сообщении.

Пасечник добавил, что 41 человек пострадал, устанавливается местонахождение ещё десяти. Глава ЛНР добавил, что списки погибших и пострадавших будут обновляться в канале руководителя администрации республики в мессенджере «Макс».

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками пятиэтажное общежитие Старобельского колледжа. В момент ударов в здании находились 86 несовершеннолетних. Атака велась тремя волнами, всего было задействовано 16 дронов. Целью стала исключительно гражданская инфраструктура, военных объектов рядом не было. Следственный комитет РФ признал произошедшее терактом. Постпред России при ООН назвал случившееся преднамеренным военным преступлением, целью которого было убийство детей.