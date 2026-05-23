Воздушную тревогу объявили в Старобельском округе ЛНР, где ищут студентов

В Старобельском муниципальном округе ЛНР объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава округа Владимир Чернев.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал он в своём телеграм-канале.

Тревога прозвучала на фоне продолжающихся поисков людей после атаки беспилотников ВСУ на Старобельский профессиональный колледж Луганского педагогического университета. Удар был нанесён в ночь на 22 мая по учебному корпусу и общежитию.

В момент атаки в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным МЧС России, пострадали 48 человек, 10 погибли. Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщал, что ещё 11 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.