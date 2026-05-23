Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 08:51

Крайне тяжёлое состояние: Врачи пытаются спасти жизнь пострадавшего при теракте в Старобельске

Состояние одного пострадавшего при атаке ВСУ в Старобельске крайне тяжёлое

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

В больницах ЛНР остаются десять человек, пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на общежитие педагогического колледжа в Старобельске. Такие данные привёл помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Медики оценивают состояние одного из пациентов как крайне тяжелое.

За жизнь пострадавшего продолжают бороться врачи. Еще пятеро госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, у остальных зафиксирована средняя степень тяжести.

По словам Кузнецова, лечение сопровождается дистанционными консультациями. К процессу подключили профильные федеральные центры: НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМИЦ хирургии имени Вишневского, а также специалистов Сеченовского университета и РДКБ. В ведомстве подчеркнули, что вся необходимая помощь оказывается в полном объёме.

На месте трагедии продолжают дежурство бригады скорой. С родственниками пострадавших работают психологи.

Захарова заявила, что иностранные СМИ смогут посетить место трагедии в ЛНР после лжи Запада в ООН
Захарова заявила, что иностранные СМИ смогут посетить место трагедии в ЛНР после лжи Запада в ООН

Напомним, 22 мая ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске. Атака была целенаправленной: 16 дронов тремя волнами били по гражданскому объекту, рядом с которым не было военных целей. В результате погибли десять человек, около 40 пострадали. До 15 человек пропали без вести.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar