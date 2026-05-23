Захарова заявила, что иностранные СМИ смогут посетить место трагедии в ЛНР после лжи Запада в ООН

Россия организовывает для иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске, где дроны ВСУ ударили по зданиям колледжа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что западные политики распространяют ложь, утверждая, что удара не было.

«В связи с откровенной ложью, распространённой вчера в Совбезе ООН западниками, в частности потерявшей достоинство постпредом Латвии, о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было, мы организовываем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии», — указала Захарова в телеграм-канале.

22 мая 2026 года по запросу России состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое атаке на общежитие колледжа в Старобельске (ЛНР). Постоянный представитель РФ Василий Небензя назвал удар преднамеренным преступлением, нацеленным на максимальное количество жертв, и подчеркнул, что рядом не было военных объектов. Украинская сторона и ряд западных дипломатов отвергли обвинения, назвав заседание «пропагандистским шоу», и указали на невозможность независимой верификации инцидента из-за отсутствия доступа ООН на подконтрольные России территории. В ответ Небензя обвинил западных коллег в глумлении над жертвами из-за отказа упомянуть погибших детей.

Напомним, беспилотники ВСУ атаковали общежитие колледжа в Старобельске, где проживали 86 студентов от 14 до 18 лет. Удар наносился прицельно тремя волнами из 16 дронов по сугубо гражданскому объекту, вблизи которого отсутствовали какие-либо военные цели. СК России возбудил дело о теракте, а российский постпред при ООН охарактеризовал атаку как военное преступление с расчетом на максимальные жертвы среди мирного населения. Пятиэтажное здание обрушилось: погибли 10 человек, около 40 пострадали, до 15 — пропали без вести.