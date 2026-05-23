23 мая, 07:25

«Пожалуйста, ребят, достаньте»: Появилось душераздирающее видео спасения студентки в Старобельске

Обложка © Telegram / Луганский информационный центр

Появилось душераздирающее видео из Старобельска (ЛНР). На кадрах — спасатели достают студентку из-под завалов общежития колледжа, по которому ударили беспилотники ВСУ. Запись опубликовал телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Пострадавшая из-за удара по общежитию просит спасти подругу. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Первое, о чём просит девушка, — помочь не ей, а достать подругу, которую полностью завалило обломками.

«Я уже не надеялась»: Студентка рассказала о спасении из-под завалов после удара в Старобельске

Напомним, 22 мая ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске. Атака была целенаправленной: 16 дронов тремя волнами били по гражданскому объекту, рядом с которым не было военных целей. СК возбудил дело о теракте после атаки на колледж. Сегодня утром стало известно, что число жертв атаки выросло до десяти, а судьба 11 студентов по-прежнему неизвестна.

Дарья Денисова
