«Пожалуйста, ребят, достаньте»: Появилось душераздирающее видео спасения студентки в Старобельске
Обложка © Telegram / Луганский информационный центр
Появилось душераздирающее видео из Старобельска (ЛНР). На кадрах — спасатели достают студентку из-под завалов общежития колледжа, по которому ударили беспилотники ВСУ. Запись опубликовал телеграм-канал «Mash на Донбассе».
Пострадавшая из-за удара по общежитию просит спасти подругу. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
Первое, о чём просит девушка, — помочь не ей, а достать подругу, которую полностью завалило обломками.
Напомним, 22 мая ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске. Атака была целенаправленной: 16 дронов тремя волнами били по гражданскому объекту, рядом с которым не было военных целей. СК возбудил дело о теракте после атаки на колледж. Сегодня утром стало известно, что число жертв атаки выросло до десяти, а судьба 11 студентов по-прежнему неизвестна.
