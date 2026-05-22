«Я уже не надеялась»: Студентка рассказала о спасении из-под завалов после удара в Старобельске

Студентка, которая пострадала при обстреле в Старобельске и получила тяжёлые травмы, рассказала, что выжила благодаря людям, которые услышали её крики и помогли выбраться из-под завалов.

По её словам, в момент происшествия она получила осколочные ранения в области шеи и оказалась придавлена бетонной плитой.

«Мы легли спать. Меня девочки будят, говорят «Опять сирена, давай выбегать». И тут прилетело в наш «пед» (филиал Луганского педагогического университета. — Прим. Life.ru). Меня накрыло плитой, девочки не смогли меня вытащить и побежали сами, потому что там сильно прибило», — поделилась пострадавшая.

Спустя какое-то время она очнулась и стала звать на помощь. В итоге её крики услышали люди, которые уже начали разбирать завалы.

В ночь на 22 мая 2026 года беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа (филиал Луганского педагогического университета). В результате пятиэтажное здание частично обрушилось — конструкции разрушились до второго этажа. В момент удара внутри находились 86 учащихся и один сотрудник. В итоге погибли шесть человек, ещё 15 числятся пропавшими без вести. Двое пострадавших находятся в операционной, остальные уже прооперированы. У всех диагностированы минно-взрывные травмы, у части пациентов также зафиксирован синдром длительного сдавления из-за пребывания под завалами. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.