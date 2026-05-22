На видео сняли руины общежития в Старобельске и разбросанные тетради после атаки ВСУ
Корреспондент Газдиев показал руины общежития в Старобельске после удара ВСУ
Обложка © Telegram / RT на русском
Корреспондент RT Мурад Газдиев показал, как выглядят руины общежития в Старобельске после теракта Вооружённых сил Украины. На земле валяются тетради студентов. По словам журналиста, среди пострадавших есть и те, кто учится на преподавателей начальных классов и воспитателей детских садов.
Руины общежития в ЛНР. Видео © Telegram / RT на русском
Одному из пострадавших грозит ампутация руки. Врачи борются за жизнь 18-летнего парня. Его состояние здоровья оценивают как крайне тяжёлое. Тем временем спасатели продолжают вытаскивать людей из-под завалов. Специалисты начали работу мгновенно, но из-за огромного масштаба разрушений разбор завалов и извлечение пострадавших продолжаются до сих пор.
Напомним, 22 мая украинские военные нанесли удар по зданию, где проживали учащиеся местного колледжа. В результате обстрела погибли шесть человек, ещё 39 пострадали, а 15 числятся пропавшими без вести. СК возбудил дело о теракте.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.