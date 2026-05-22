На видео сняли руины общежития в Старобельске и разбросанные тетради после атаки ВСУ

Корреспондент RT Мурад Газдиев показал, как выглядят руины общежития в Старобельске после теракта Вооружённых сил Украины. На земле валяются тетради студентов. По словам журналиста, среди пострадавших есть и те, кто учится на преподавателей начальных классов и воспитателей детских садов.

Руины общежития в ЛНР. Видео © Telegram / RT на русском

Одному из пострадавших грозит ампутация руки. Врачи борются за жизнь 18-летнего парня. Его состояние здоровья оценивают как крайне тяжёлое. Тем временем спасатели продолжают вытаскивать людей из-под завалов. Специалисты начали работу мгновенно, но из-за огромного масштаба разрушений разбор завалов и извлечение пострадавших продолжаются до сих пор.