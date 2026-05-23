23 мая, 06:31

Пасечник: Судьба 11 студентов неизвестна после атаки ВСУ на Старобельск

Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Судьба 11 студентов после атаки ВСУ на колледж в Старобельске пока не установлена. Эти данные привел глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

По его словам, спасатели разбирали конструкции всю ночь. К несчастью, число жертв возросло до 10, всего пострадали 48 человек.

В пункте временного размещения продолжают работать психологи и медики. Родителям оказывают необходимую поддержку. К помощи подключились волонтёры, общественники и неравнодушные жители республики.

«Конечно, это страшные часы ожидания... Это общая боль нашей республики, это общая боль всей страны», — сказал Пасечник. Он принес глубокие соболезнования родным и близким погибших детей. Спасательные работы на месте продолжаются.

Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ боеприпасами «За Старобельск»

Напомним, накануне беспилотники ВСУ атаковали здания Старобельского профессионального колледжа, в том числе общежитие, где проживали 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет. 16 дронов тремя волнами целенаправленно поразили гражданский объект, вблизи которого отсутствовали какие-либо военные цели. Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте, а постпред при ООН охарактеризовал произошедшее как военное преступление, рассчитанное на максимальные жертвы.

Никита Никонов
