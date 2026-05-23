Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 мая, 22:58

Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ боеприпасами «За Старобельск»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Российские военнослужащие перед нанесением ударов по украинским позициям подписали боеприпасы посланием «За Старобельск». Надписи маркером собственноручно нанесли на корпусах артиллерийских снарядов, FPV-дронов и других боеприпасов. Удары готовили на огневых рубежах разных группировок войск. Об этом сообщает ТАСС.

«Каждый такой боеприпас — это ответ тем, кто пытается бить по гражданской инфраструктуре и мирным. Надпись «За Старобельск» для нас стала боевым кличем», — рассказал один из офицеров.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Внутри находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. В результате обстрела ранения получили 39 детей, шесть человек погибли.

Небензя: Без СВО трагедии как в Старобельске были бы ежедневно
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил европейских делегатов в том, что они не воспринимают российских детей и студентов как людей. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совбеза, посвящённом удару Вооружённых сил Украины (ВСУ) по старобельскому колледжу.

Виталий Приходько
