«Если бы Россия не начала СВО, то подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день», — заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности, созванном по инициативе России из-за умышленной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на старобельский колледж.

По словам дипломата, ряд государств, находящихся в зале Совбеза, выступают основными поставщиками оружия киевскому режиму и не стесняются этого.