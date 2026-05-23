Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 21:42

Небензя: Без СВО трагедии как в Старобельске были бы ежедневно

Обложка © Telegram / Луганский информационный центр

Обложка © Telegram / Луганский информационный центр

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что без специальной военной операции трагедии, подобной недавней в Старобельске, происходили бы каждый день. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совета Безопасности.

«Если бы Россия не начала СВО, то подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день», — заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности, созванном по инициативе России из-за умышленной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на старобельский колледж.

По словам дипломата, ряд государств, находящихся в зале Совбеза, выступают основными поставщиками оружия киевскому режиму и не стесняются этого.

Небензя: Россия достигнет целей СВО для прекращения кровопролития
Небензя: Россия достигнет целей СВО для прекращения кровопролития

Ранее Василий Небензя на заседании Совета Безопасности назвал удар ВСУ по колледжу в Старобельске военным преступлением с точки зрения международного гуманитарного права. По последней информации, известно о гибели шести человек. Василий Небензя отметил, что число жертв может вырасти. Дипломат добавил, что никто из проживающих в общежитии не участвовал в боевых действиях. Вблизи здания нет военных объектов. Удар был нанесен по гражданской инфраструктуре, что подтверждает его целенаправленность.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Василий Небензя
  • ООН
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar