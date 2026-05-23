Цели специальной военной операции будут достигнуты, чтобы положить конец беззаконию режима на Украине. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании специального заседания Совбеза ООН.

«Мы начали специальную военную операцию для того, чтобы положить конец кровопролитию и беззаконию режима в соседней стране, и будьте уверены — её цели будут достигнуты», — сказал он.

Напомним, заседание Совбеза ООН было созвано из-за преднамеренного удара ВСУ по старобельскому колледжу в ЛНР. По последней информации, известно о гибели шести человек. Василий Небензя отметил, что число жертв может вырасти. Дипломат добавил, что никто из проживающих в общежитии не участвовал в боевых действиях. Вблизи здания нет военных объектов. Удар был нанесен по гражданской инфраструктуре, что подтверждает его целенаправленность.