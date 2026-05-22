Небензя допустил рост числа жертв после удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Число погибших и пострадавших от удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске может увеличиться. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Заседание Совета Безопасности Россия созвала из-за преднамеренного удара ВСУ по старобельскому колледжу в ЛНР. По последней информации, известно о гибели шести человек. Постпред отметил, что эта цифра может вырасти. Он также заявил, что никто из находившихся в общежитии не принимал участие в боевых действиях. Рядом со зданием нет никаких военных объектов. Дипломат подчеркнул, что удар нанесли целенаправленно по гражданской инфраструктуре.

«По состоянию на три часа дня (22:00 мск — Прим. Life.ru) подтверждено, что шесть человек погибли, более 40 детей получили ранения разной степени тяжести. К сожалению, эта цифра может вырасти», — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности.

Российская сторона намерена добиваться международного расследования. Виновные в этой атаке, по заявлениям МИД России, понесут наказание.

Напомним, ночью 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В здании находились 86 подростков. После серии взрывов пятиэтажное строение частично обрушилось до второго этажа.