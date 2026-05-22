В ЛНР введён режим ЧС после удара ВСУ по общежитию в Старобельске

После трагедии в Старобельске глава ЛНР Леонид Пасечник объявил режим ЧС в регионе. Он проинформировал, что поиски 15 пропавших без вести продолжаются, а МЧС занимается разбором завалов.

«Принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Сейчас важно активизировать все силы для ликвидации последствий удара и оказать необходимую помощь», — написал Пасечник в Telegram-канале.

В настоящее время все экстренные службы функционируют в повышенной готовности, сосредоточив усилия на оказании помощи населению. Родители, оказавшиеся в пункте временного размещения, получают всестороннюю поддержку: им предоставлено необходимое, а также оказывается психологическая и медицинская помощь.

К спасательным операциям присоединились общественные организации и добровольцы со всей республики. Народный фронт ЛНР уже доставил свыше двух тонн гуманитарных грузов и организовал несколько центров поддержки. Партия «Единая Россия» инициировала кампанию по сбору крови для пострадавших.