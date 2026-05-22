Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 17:23

В ЛНР введён режим ЧС после удара ВСУ по общежитию в Старобельске

После трагедии в Старобельске глава ЛНР Леонид Пасечник объявил режим ЧС в регионе. Он проинформировал, что поиски 15 пропавших без вести продолжаются, а МЧС занимается разбором завалов.

Сотрудники МЧС занимаются разбором завалов. Видео © МАКС / МЧС России

«Принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Сейчас важно активизировать все силы для ликвидации последствий удара и оказать необходимую помощь», — написал Пасечник в Telegram-канале.

В настоящее время все экстренные службы функционируют в повышенной готовности, сосредоточив усилия на оказании помощи населению. Родители, оказавшиеся в пункте временного размещения, получают всестороннюю поддержку: им предоставлено необходимое, а также оказывается психологическая и медицинская помощь.

К спасательным операциям присоединились общественные организации и добровольцы со всей республики. Народный фронт ЛНР уже доставил свыше двух тонн гуманитарных грузов и организовал несколько центров поддержки. Партия «Единая Россия» инициировала кампанию по сбору крови для пострадавших.

Девушка сгорела заживо, спасаясь от удара ВСУ по колледжу в Старобельске
Девушка сгорела заживо, спасаясь от удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Напомним, ночью 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, где находились 86 подростков. После серии взрывов пятиэтажное здание частично обрушилось до второго этажа. По последним данным, погибли шесть человек, ещё 39 получили ранения. 15 человек числятся пропавшими без вести. В МИД России заявили, что виновные в этой атаке не смогут избежать ответственности. По словам Путина, нет никаких оснований говорить о том, что колледж якобы поразили снаряды под действием российских средств ПВО.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © МАКС / МЧС России

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar