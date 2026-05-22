Девушка сгорела заживо, спасаясь от удара ВСУ по колледжу в Старобельске

В Старобельске (ЛНР) во время атаки ВСУ на колледж девушка, пытавшаяся спастись от обстрела, выбежала из здания, но была настигнута новым ударом и погибла от полученных ожогов. Об этом ТАСС сообщил местный житель.

«Выбегала девчонка одна, до середины асфальта добежала, прилет был, она сгорела от волны взрывной», — сказал очевидец.

Согласно его уточнению, атаки ВСУ стартовали около 23:00 в четверг по московскому времени. Основные удары, как он отметил, произошли ближе к часу ночи.