Девушка сгорела заживо, спасаясь от удара ВСУ по колледжу в Старобельске
Обложка © Telegram / Луганский информационный центр
В Старобельске (ЛНР) во время атаки ВСУ на колледж девушка, пытавшаяся спастись от обстрела, выбежала из здания, но была настигнута новым ударом и погибла от полученных ожогов. Об этом ТАСС сообщил местный житель.
«Выбегала девчонка одна, до середины асфальта добежала, прилет был, она сгорела от волны взрывной», — сказал очевидец.
Согласно его уточнению, атаки ВСУ стартовали около 23:00 в четверг по московскому времени. Основные удары, как он отметил, произошли ближе к часу ночи.
Напомним, ночью 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, где находились 86 подростков. После серии взрывов пятиэтажное здание частично обрушилось до второго этажа. По последним данным, погибли шесть человек, ещё 39 получили ранения. 15 человек числятся пропавшими без вести. В МИД России заявили, что виновные в этой атаке не смогут избежать ответственности. По словам Путина, нет никаких оснований говорить о том, что колледж якобы поразили снаряды под действием российских средств ПВО.
