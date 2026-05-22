Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ донести до всего международного сообщества информацию о преступлении киевского режима в Луганской Народной Республике. Соответствующее заявление прозвучало на встрече с выпускниками программы «Время героев» в Кремле.

«Министерству иностранных дел дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации и международное сообщество», — сказал Путин.