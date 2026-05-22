Путин поручил МИД России донести до мира информацию о преступлении ВСУ в ЛНР
Обложка © Луганский информационный центр
Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ донести до всего международного сообщества информацию о преступлении киевского режима в Луганской Народной Республике. Соответствующее заявление прозвучало на встрече с выпускниками программы «Время героев» в Кремле.
«Министерству иностранных дел дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации и международное сообщество», — сказал Путин.
Напомним, ночью 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, где находились 86 подростков. После серии взрывов пятиэтажное здание частично обрушилось до второго этажа. По последним данным, погибли шесть человек, ещё 39 получили ранения. 15 человек числятся пропавшими без вести. В МИД России заявили, что виновные в этой атаке не смогут избежать ответственности. По словам Путина, нет никаких оснований говорить о том, что колледж якобы поразили снаряды под действием российских средств ПВО.
