22 мая, 20:20

Небензя: Запад снабжает ВСУ оружием и разведданными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что западные страны являются основными поставщиками оружия киевскому режиму. Заседание было созвано Москвой в связи с ударом Вооружённых сил Украины (ВСУ) по старобельскому колледжу в ЛНР.

«Ряд стран, сидящих за этим столом, являются основными поставщиками оружия режиму Зеленского и не скрывают, что считают это своим правом», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул: российская сторона располагает достоверной информацией, что западные столицы снабжают украинские войска разведывательными данными и помогают с целенаведением. По словам постпреда, именно СВО предотвратила ежедневные атаки на мирных жителей, аналогичные старобельской.

Небензя допустил рост числа жертв после удара ВСУ по колледжу в Старобельске

После трагедии в Старобельске глава ЛНР Леонид Пасечник объявил режим ЧС в регионе. Напомним, ночью 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, где находились 86 подростков. После серии взрывов пятиэтажное здание частично обрушилось до второго этажа. По последним данным, погибли шесть человек, ещё 39 получили ранения. 15 человек числятся пропавшими без вести. В МИД России заявили, что виновные в этой атаке не смогут избежать ответственности. По словам президента РФ Владимира Путина, нет никаких оснований говорить о том, что колледж якобы поразили снаряды под действием российских средств ПВО.

Виталий Приходько
