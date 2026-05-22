Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что западные страны являются основными поставщиками оружия киевскому режиму. Заседание было созвано Москвой в связи с ударом Вооружённых сил Украины (ВСУ) по старобельскому колледжу в ЛНР.

«Ряд стран, сидящих за этим столом, являются основными поставщиками оружия режиму Зеленского и не скрывают, что считают это своим правом», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул: российская сторона располагает достоверной информацией, что западные столицы снабжают украинские войска разведывательными данными и помогают с целенаведением. По словам постпреда, именно СВО предотвратила ежедневные атаки на мирных жителей, аналогичные старобельской.