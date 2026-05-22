Небензя назвал удар ВСУ по Старобельску военным преступлением
Telegram / Луганский информационный центр
Удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Старобельску признали военным преступлением. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.
Заседание Совета Безопасности Россия созвала из-за преднамеренного удара ВСУ по старобельскому колледжу в ЛНР. Небензя подчеркнул, что с точки зрения международного гуманитарного права эти действия квалифицируются как военное преступление. По последним данным, подтвердили гибель шести человек.
«Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением», — сказал дипломат.
Ранее сообщалось, что число погибших и пострадавших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске может увеличиться. Никто из находившихся в общежитии не принимал участие в боевых действиях. Рядом со зданием нет никаких военных объектов. Дипломат подчеркнул, что удар нанесли целенаправленно по гражданской инфраструктуре.
