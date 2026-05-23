Небензя: Представители ЕС в ООН не считают детей в России людьми

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил европейских делегатов в том, что они не воспринимают российских детей и студентов как людей. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совбеза, посвящённом удару Вооружённых сил Украины (ВСУ) по старобельскому колледжу.

«Как мы дожили вообще до того, что представители европейских стран не считают детей и молодых студентов в Старобельске, жителей Донбасса и в целом России людьми? Это, однако, лишает человеческого лица не их, а вас, сидящих в этом зале», — такую оценку постпред озвучил на заседании Совета Безопасности.

Ранее на заседании Совбеза ООН постпред Дании Кристина Маркус Лассен заявила, что не может независимо подтвердить обстоятельства удара по Старобельску. В ответ Василий Небензя указал, что украинская сторона сама признала факт атаки — Генштаб ВСУ подтвердил, что бил по Старобельску. Небензя также иронично поинтересовался, не станут ли в Дании утверждать, что это Россия сама себя обстреляла или что видео смонтировано.