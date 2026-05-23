22 мая, 21:55

Небензя: Европейские члены СБ ООН глумятся над жертвами атаки ВСУ в ЛНР

Василий Небензя. Обложка © Постпредство России при ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил европейских членов Совета Безопасности в глумлении над жертвами атаки украинских военных. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании, посвящённом удару Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Старобельску в ЛНР.

«Это даже не лицемерие или двойные стандарты, это откровенное глумление над детскими жертвами», — сказал Небензя.

Напомним, в ночь на 22 мая украинские войска нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. В тот момент в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. В результате обстрела ранения получили 39 детей, шесть человек погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Небензя: Россия достигнет целей СВО для прекращения кровопролития

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя призвал международные структуры и мировую общественность решительно осудить удар ВСУ по Старобельску, назвав его «кровавым терактом». Он подчеркнул, что атака была целенаправленно нанесена по гражданской инфраструктуре, и предупредил: молчание будет равносильно пособничеству киевскому режиму и безразличию к судьбам погибших детей.

Виталий Приходько
