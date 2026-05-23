Небензя призвал международные структуры осудить теракт ВСУ в ЛНР
Обложка © Telegram / Луганский информационный центр
Россия потребовала от международных структур осудить теракт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Старобельске. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.
По словам Небензи, молчание международного сообщества станет пособничеством киевскому режиму. Дипломат призвал дать честную оценку действиям украинских властей. Небензя подчеркнул, что удар нанесли целенаправленно по гражданской инфраструктуре.
«Призываем международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным действиям режима Зеленского и решительно осудить кровавый теракт в Старобельске. Молчание будет равносильно пособничеству кровавым деяниям киевских террористов и безразличию к судьбам невинно погибших и пострадавших детей», — сказал Небензя.
После трагедии в Старобельске глава ЛНР Леонид Пасечник объявил режим ЧС в регионе. Напомним, ночью 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, где находились 86 подростков. После серии взрывов пятиэтажное здание частично обрушилось до второго этажа. По последним данным, погибли шесть человек, ещё 39 получили ранения. 15 человек числятся пропавшими без вести. В МИД России заявили, что виновные в этой атаке не смогут избежать ответственности. По словам президента РФ Владимира Путина, нет никаких оснований говорить о том, что колледж якобы поразили снаряды под действием российских средств ПВО.
