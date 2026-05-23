Россия потребовала от международных структур осудить теракт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Старобельске. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

По словам Небензи, молчание международного сообщества станет пособничеством киевскому режиму. Дипломат призвал дать честную оценку действиям украинских властей. Небензя подчеркнул, что удар нанесли целенаправленно по гражданской инфраструктуре.

«Призываем международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным действиям режима Зеленского и решительно осудить кровавый теракт в Старобельске. Молчание будет равносильно пособничеству кровавым деяниям киевских террористов и безразличию к судьбам невинно погибших и пострадавших детей», — сказал Небензя.