Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в игнорировании атак Вооружённых сил Украины (ВСУ), затрагивающих российских детей. Об этом он заявил в ходе специального заседания Совбеза ООН.

«Как же на всё это реагируют западные радетели за права человека? Ответ прост: никак», — сказал он.

Дипломат отметил, что западные политики предпочитают не замечать случившегося. В своей речи он также заявил, что часть государств не только не осуждает такие действия, но и молчаливо поддерживает их.

Ранее Василий Небензя заявил, что западные страны являются основными поставщиками оружия киевскому режиму. Он также отметил, что у России есть достоверные данные о том, что западные страны предоставляют Украине разведданные и помогают с целенаведением. По словам постпреда, именно специальная военная операция предотвратила ежедневные атаки на мирных жителей, подобные той, что произошла в Старобельске.