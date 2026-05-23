Небензя дал ответ постпреду Дании на сомнения об ударе по Старобельску

Постпред России при ООН Василий Небензя ответил на заявления представителя Дании о невозможности подтвердить обстоятельства удара по Старобельску. Обсуждение прошло на заседании Совета Безопасности ООН.

Постоянный представитель Дании при ООН Кристина Маркус Лассен заявила, что не может независимо подтвердить обстоятельства удара по городу. Небензя в ответ указал, что украинская сторона сама признала факт удара по Старобельску. Он также раскритиковал попытки ставить под сомнение произошедшее, несмотря на заявления Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Представитель Дании заявила, что у них, видите ли, нет доступа. Вам предоставить доступ к завалам? Или, может, вы станете утверждать, что Россия сама это сделала, или что это плод компьютерной графики? Вы говорите, что вы не можете независимо подтвердить и не уверены, что это не постановка, но даже генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил, что он бил по Старобельску», — заявил Небензя.

Ранее Василий Небензя назвал удар ВСУ по Старобельску военным преступлением. С таким заявлением постпред РФ выступил на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, удар пришёлся по колледжу в Старобельске, где находились гражданские люди. Небензя подчеркнул, что с точки зрения международного гуманитарного права подобные действия квалифицируются как военное преступление.