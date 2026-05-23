«Мама, нас бомбят»: Студентка позвонила родителям после удара по Старобельску и пропала

В Старобельске после ночного удара беспилотника ВСУ по общежитию колледжа пропала 18-летняя студентка Анастасия Василенко, с которой в момент атаки общались родители. Об этом сообщает kp.ru.

«Она звонила мне вечером, говорила: «Мама, нас бомбят», — рассказала мать девушки.

По словам женщины, её дочь уехала учиться в город и в момент происшествия находилась в общежитии, которое атаковали украинские дроны. После этого связь со студенткой оборвалась, и на данный момент её местонахождение остаётся неизвестным, поиски продолжаются.

Родственники другой пострадавшей, 22-летней девушки, также не могут её найти после случившегося. По информации издания, девушку уже извлекли из-под завалов, однако сейчас её ищут по медицинским учреждениям.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ на колледж в Старобельске судьба 11 студентов остаётся неизвестной. Спасательные службы всю ночь разбирали завалы на месте разрушенного здания, продолжая поисковые работы. Число погибших в результате происшествия увеличилось до 10 человек, пострадали 48.