Британская телерадиокорпорация «Би-би-си» официально отказалась посещать Старобельск. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после того, как Москва пригласила иностранных журналистов на место удара Вооружённых сил Украины по колледжу в ЛНР.

Накануне на заседании Совета Безопасности ООН западные представители заявили, что не верят в удар по Старобельску. Тогда российская сторона организовала поездку для зарубежных корреспондентов, чтобы те могли лично ознакомиться с последствиями трагедии.

«Британская телекорпорация «Би-би-си» официально отказалась посещать Старобельск. CNN в отпуске», — написала Захарова в телеграм-канале.