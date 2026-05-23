«Би-би-си» отказалась, а CNN в отпуске: Западные СМИ проигнорировали предложение посетить Старобельск
Обложка © Telegram / Луганский информационный центр
Британская телерадиокорпорация «Би-би-си» официально отказалась посещать Старобельск. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после того, как Москва пригласила иностранных журналистов на место удара Вооружённых сил Украины по колледжу в ЛНР.
Накануне на заседании Совета Безопасности ООН западные представители заявили, что не верят в удар по Старобельску. Тогда российская сторона организовала поездку для зарубежных корреспондентов, чтобы те могли лично ознакомиться с последствиями трагедии.
«Британская телекорпорация «Би-би-си» официально отказалась посещать Старобельск. CNN в отпуске», — написала Захарова в телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что постпред России при ООН Василий Небензя призвал международные структуры и мировую общественность решительно осудить удар ВСУ по Старобельску, назвав его «кровавым терактом». Напомним, ночью 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. После серии взрывов пятиэтажное здание частично обрушилось до второго этажа. В результате 11 человек погибли, 41 пострадал, местонахождение десяти устанавливается.
