Пасечник: Западу воздастся за лицемерие после удара по колледжу в Старобельске

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник высказался о трагедии в Старобельске. Он поблагодарил спасателей и врачей, которые уже больше суток без остановки помогают пострадавшим. По его словам, регион и вся страна живут судьбами этих людей и болью их семей.

«Старобельску очень важно чувствовать, что с ним вся Россия», — написал Пасечник.

Также он заявил, что Россия не простит убийц и тех, кто и покрывает.

«За лицемерие и циничные высказывания западных стран о нашей трагедии им обязательно воздастся», — подчеркнул глава республики.

Ранее были опубликованы имена жертв и пострадавших при ударе по колледжу в ЛНР. Напомним, 22 мая ВСУ ударили по общежитию, где находились несовершеннолетние. Удар наносился в три волны с применением 16 беспилотников. Целью была исключительно гражданская инфраструктура — военных объектов поблизости не было. В результате погибли 11 человек, 41 пострадал, местонахождение ещё 10 устанавливается.