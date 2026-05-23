Под завалами общежития в Старобельске могут оставаться ещё три человека

По предварительным данным, три человека могут находиться под завалами общежития колледжа в Старобельске, которое было атаковано украинскими беспилотниками. Информацию об этом предоставила пресс-служба МЧС России агентству ТАСС.

«Под завалами находятся три человека», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, жертвами атаки стали 18 человек. Ещё около 40 получил ранения различной степени тяжести. Поисковые работы продолжаются.

В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали пятиэтажку общежития Старобельского колледжа. На тот момент внутри находились 86 человек, в том числе подростки. Тремя волнами, в общей сложности 16 беспилотников, были нанесены удары сугубо по гражданской инфраструктуре — никаких военных объектов рядом не располагалось. Следственный комитет России признал атаку терактом, а постпред РФ при ООН заявил о военном преступлении.