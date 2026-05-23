Минпросвещения организует отдых в детских центрах для студентов из Старобельска

Студентов колледжа в Старобельске и местного филиала Луганского педуниверситета, которым ещё нет 18, отправят отдыхать в детские центры. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

«Студенты Старобельского профессионального колледжа и Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета в возрасте до 18 лет отправятся на отдых и оздоровление в подведомственные Минпросвещения РФ детские центры. Путёвки будут выделены по поручению главы Министерства Сергея Кравцова», — говорится в сообщении.

С 22 мая из-за чрезвычайной ситуации всех учащихся перевели на дистанционное обучение, а тех, кто жил в общежитиях, отправили по домам. В регион уже приехали специалисты из Московского государственного психолого-педагогического университета. Они помогают студентам, их родителям, а также сотрудникам учебных заведений справиться с переживаниями.

Вопросы поддержки пострадавших и семей погибших сейчас решают на оперативном штабе при главе ЛНР. Сам университет тоже обещал материальную помощь тем, кто пострадал — для этого нужно подать заявление.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по пятиэтажному общежитию, где в тот момент находились 86 человек, включая несовершеннолетних. Противник действовал тремя волнами, выпустив 16 беспилотников исключительно по гражданским объектам. Ни одного военного сооружения поблизости не было. Российские следователи квалифицировали атаку как теракт. Представитель РФ в ООН прямо назвал произошедшее военным преступлением. Также стало известно, что общее число жертв удара выросло до 16.