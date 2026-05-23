Мирошник: Спасатели в Старобельске работают под ударами из-за новых атак дронов

Спасательная операция в Старобельске проходит в условиях продолжающихся атак беспилотников, из-за чего сотрудникам экстренных служб приходится регулярно прерывать работу. Об этом в своём Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Во время сигналов воздушной тревоги спасатели вынуждены оставлять место разбора завалов и укрываться в безопасных местах. Для отражения атак в районе работают подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Несмотря на сохраняющуюся угрозу, поисково-спасательные мероприятия на объекте не прекращаются.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью украинские беспилотники нанесли удар по пятиэтажному зданию общежития Старобельского колледжа. В момент атаки там находились 86 человек, включая несовершеннолетних. Тремя волнами, в общей сложности 16 дронов, была атакована исключительно гражданская инфраструктура — военных объектов поблизости нет. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт, а постпред России при ООН назвал это военным преступлением.