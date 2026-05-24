Взрывы прогремели в Изюмском районе Харьковской области
Обложка © Midjourney / Life.ru
В Изюмском районе Харьковской области прогремели взрывы. На территории региона объявлена воздушная тревога. Информацию подтвердили в городской военной администрации.
«Слышны звуки взрывов», — отмечается в официальном телеграм-канале ведомства. Сигнал об опасности отображается на онлайн-ресурсе украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги раздались взрывы. Сигнал об опасности в настоящий момент действует не только в столице, но и в нескольких областях Украины. В частности, в Одесской. Детали случившегося и возможные последствия пока не уточняются.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.