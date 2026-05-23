После атаки ВСУ в Старобельске уничтожен памятник архитектуры начала XX века

В Старобельске полностью разрушено здание главного корпуса педагогического колледжа, являвшееся памятником архитектуры. Об этом ТАСС рассказала заведующая старобельским филиалом Луганского краеведческого музея Елена Полякова.

«Это был объект культурного наследия. К сожалению, от него остались одни руины», — подчеркнула Полякова.

По её словам, это здание — бывшая женская Екатерининская гимназия, построенная в 1907 году. Строительство началось в 1905-м, но завершил его уже местный архитектор Яков Будков. В 1910 году гимназия начала принимать первых учениц. В 1992 году Луганский областной совет присвоил зданию статус памятника архитектуры местного значения. Позже его передали педагогическому колледжу.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа с помощью БПЛА. Всего пострадали 63 человека, из них 21 — погибли. Все тела погибших извлечены из-под завалов.

Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась к международной аудитории на английском языке, опубликовав в Telegram кадры последствий удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР. На видео показаны масштабные разрушения: люди выносят тела погибших, а на месте одного из завалов лежит плюшевый медведь. Психологи работают с пострадавшими и их близкими.