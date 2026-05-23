Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 20:56

После атаки ВСУ в Старобельске уничтожен памятник архитектуры начала XX века

Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

В Старобельске полностью разрушено здание главного корпуса педагогического колледжа, являвшееся памятником архитектуры. Об этом ТАСС рассказала заведующая старобельским филиалом Луганского краеведческого музея Елена Полякова.

«Это был объект культурного наследия. К сожалению, от него остались одни руины», — подчеркнула Полякова.

По её словам, это здание — бывшая женская Екатерининская гимназия, построенная в 1907 году. Строительство началось в 1905-м, но завершил его уже местный архитектор Яков Будков. В 1910 году гимназия начала принимать первых учениц. В 1992 году Луганский областной совет присвоил зданию статус памятника архитектуры местного значения. Позже его передали педагогическому колледжу.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа с помощью БПЛА. Всего пострадали 63 человека, из них 21 — погибли. Все тела погибших извлечены из-под завалов.

Поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа в ЛНР завершены
Поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа в ЛНР завершены

Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась к международной аудитории на английском языке, опубликовав в Telegram кадры последствий удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР. На видео показаны масштабные разрушения: люди выносят тела погибших, а на месте одного из завалов лежит плюшевый медведь. Психологи работают с пострадавшими и их близкими.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar