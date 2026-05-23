23 мая, 20:32

Число погибших в Старобельске в результате теракта ВСУ увеличилось до 21

Обложка © Луганский информационный центр

Число погибших в результате удара по общежитию колледжа в Старобельске ЛНР увеличилось до 21 человека. Как сообщает МЧС России, все тела погибших извлечены из-под завалов.

Ещё три тела были извлечены спасателями из-под завалов. По данным МИД РФ, работы на месте осложнялись продолжающимися атаками беспилотников.

Трагедия произошла в ночь на 22 мая, когда украинские дроны атаковали пятиэтажное общежитие, где находились 86 человек, включая несовершеннолетних. Пострадали 42 человека. Удар наносился в несколько волн с применением 16 беспилотников. Объект являлся гражданской инфраструктурой, без военных сооружений поблизости.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, квалифицировав произошедшее как теракт. В российской миссии при ООН ранее заявляли, что речь идёт о военном преступлении.

В Минпросвещения сообщили, что несовершеннолетних студентов направят на отдых в детские центры. Также заявлено, что семьям погибших и пострадавших будет оказана компенсационная поддержка.

Захарова: Отрицающие трагедию в Старобельске утратили человеческое достоинство
