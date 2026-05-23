Семьи погибших и раненых студентов в Старобельске получат выплаты

Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 мая. Украинские дроны атаковали пятиэтажное общежитие, где были 86 человек, в том числе несовершеннолетние. Общее число жертв достигло 18, пострадали 42 человека. Противник работал тремя волнами, отправив 16 беспилотников. Все они целили исключительно в гражданские объекты. Рядом не было ни одного военного сооружения. Российские следователи возбудили дело о теракте. В ООН представитель РФ прямо назвал это военным преступлением. В Минпросвещения пообещали, что студентов колледжа в Старобельске и местного филиала Луганского педуниверситета, которым ещё нет 18, отправят отдыхать в детские центры