Семьи погибших и раненых студентов в Старобельске получат выплаты
Родственники студентов, которые погибли или пострадали при ударе ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу, получат денежные выплаты. Об этом журналистам рассказала детский омбудсмен ЛНР Инна Швенк.
«Все семьи, которые потеряли своих детей, к сожалению, либо чьи дети получили ранения, получат материальную компенсацию», — сказала уполномоченный по правам ребёнка ЛНР.
По её словам, с 22 мая в ведомство поступило уже 18 обращений от родителей студентов.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 мая. Украинские дроны атаковали пятиэтажное общежитие, где были 86 человек, в том числе несовершеннолетние. Общее число жертв достигло 18, пострадали 42 человека. Противник работал тремя волнами, отправив 16 беспилотников. Все они целили исключительно в гражданские объекты. Рядом не было ни одного военного сооружения. Российские следователи возбудили дело о теракте. В ООН представитель РФ прямо назвал это военным преступлением. В Минпросвещения пообещали, что студентов колледжа в Старобельске и местного филиала Луганского педуниверситета, которым ещё нет 18, отправят отдыхать в детские центры
