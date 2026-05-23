Число жертв теракта ВСУ в Старобельске выросло до 18

Количество погибших при ударе ВСУ по зданиям колледжа в Старобельске (Луганская Народная Республика) выросло до 18. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«На поверхность из-под завалов достали тела ещё двух человек», — заявили в министерстве.

Также в МЧС уточнили, что пострадали 42 человека. Под завалами остаются трое.

Напомним, в ночь на 22 мая мирное общежитие Старобельского колледжа превратилось в мишень. Пятиэтажку, где находились 86 человек — обычные люди, подростки, — атаковали украинские дроны. Удары наносили в три волны. 16 беспилотников обрушились на сугубо гражданский объект. Никаких военных объектов рядом не находилось. Следственный комитет России уже назвал произошедшее терактом. А постпред РФ при ООН заявил прямо: это военное преступление.