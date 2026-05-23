23 мая, 20:40

Поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа в ЛНР завершены

Обложка © Telegram / Луганский информационный центр

По сообщению МЧС, в Старобельске завершены поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета.

«Всего пострадали 63 человека, из них 21 — погибли. Все тела погибших извлечены из-под завалов», — уточнили в ведомстве.

Студенты в Старобельске помогали раненым, которые не могли спастись сами

Напомним, в ночь на 22 мая Вооружённые силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие колледжа с помощью БПЛА. В момент удара внутри находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Следственный комитет России расценил это как теракт, а постпред РФ при ООН назвал произошедшее военным преступлением.

Алена Пенчугина
