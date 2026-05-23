Студенты в Старобельске помогали раненым, которые не могли спастись сами

Студенты Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, здание которого было разрушено БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ), помогали своим одногруппникам эвакуироваться. Об этом журналистам рассказала 15-летняя пострадавшая студентка Мария Мысник.

«Девочка лежала какая-то на асфальте, я её подняла, говорю: «Побежали». Она говорит: «Я не побегу, я уже не могу, у меня нога ранена». Её потом мальчики подхватили и начали помогать бежать ей», — поделилась Мысник.

Многие спасались самостоятельно — бежали к знакомым, друзьям, преподавателям. Вскоре после обстрела приехала скорая, медики начали оказывать помощь пострадавшим. Некоторые люди заходили внутрь здания, чтобы помочь другим, добавила девушка.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа с помощью БПЛА. В момент удара внутри находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным МЧС РФ, погибли 18 человек, 42 пострадали, под завалами могут оставаться ещё трое студентов.

Ранее студент Старобельского колледжа, выживший после атаки дронов, рассказал, как пытался спасти свою девушку из-под завалов. Завершить задуманное ему не дал следующий удар беспилотника. Взрывной волной студента отбросило ещё ниже, и подняться обратно он уже не смог. Уже когда помощь оказывали ему самому, он указал спасателям на место, где оставалась его девушка вместе с другими учащимися. Она пролежала под обломками более трёх часов. Её всё же вытащили живой и доставили в больницу. Сейчас студентка находится в тяжёлом состоянии под постоянным наблюдением врачей.