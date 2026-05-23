23 мая, 20:25

Студенты в Старобельске помогали раненым, которые не могли спастись сами

Обложка © Telegram / Луганский информационный центр

Студенты Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, здание которого было разрушено БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ), помогали своим одногруппникам эвакуироваться. Об этом журналистам рассказала 15-летняя пострадавшая студентка Мария Мысник.

«Девочка лежала какая-то на асфальте, я её подняла, говорю: «Побежали». Она говорит: «Я не побегу, я уже не могу, у меня нога ранена». Её потом мальчики подхватили и начали помогать бежать ей», — поделилась Мысник.

Многие спасались самостоятельно — бежали к знакомым, друзьям, преподавателям. Вскоре после обстрела приехала скорая, медики начали оказывать помощь пострадавшим. Некоторые люди заходили внутрь здания, чтобы помочь другим, добавила девушка.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа с помощью БПЛА. В момент удара внутри находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным МЧС РФ, погибли 18 человек, 42 пострадали, под завалами могут оставаться ещё трое студентов.

Власти ЛНР возьмут на себя организацию похорон погибших в Старобельске

Ранее студент Старобельского колледжа, выживший после атаки дронов, рассказал, как пытался спасти свою девушку из-под завалов. Завершить задуманное ему не дал следующий удар беспилотника. Взрывной волной студента отбросило ещё ниже, и подняться обратно он уже не смог. Уже когда помощь оказывали ему самому, он указал спасателям на место, где оставалась его девушка вместе с другими учащимися. Она пролежала под обломками более трёх часов. Её всё же вытащили живой и доставили в больницу. Сейчас студентка находится в тяжёлом состоянии под постоянным наблюдением врачей.

Виталий Приходько
