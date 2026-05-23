Власти ЛНР возьмут на себя организацию похорон погибших в Старобельске

Власти и общественные организации Луганской Народной Республики возьмут на себя организацию похорон погибших в результате удара по Старобельскому профессиональному колледжу. Об этом сообщили в правительстве ЛНР.

«Все мероприятия, связанные с захоронением, органы власти совместно с общественными организациями берут на себя», — сказал Самойлов.

По данным пресс-службы, соответствующее решение принято совместно с региональными структурами и общественниками. Подробности о сроках и формате проведения церемоний пока не уточняются.

Ночью 22 мая украинские дроны атаковали общежитие Старобельского колледжа, где находились 86 мирных жителей, включая подростков. Пятиэтажное здание, не имеющее отношения к военным объектам, подверглось ударам 16 беспилотников в три волны. Следственный комитет России расценил это как теракт, а постпред РФ при ООН назвал произошедшее военным преступлением. Ранее сообщалось, что под завалами общежития в Старобельске могут оставаться ещё три человека.