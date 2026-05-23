«Обеспечил её частью воздуха»: Студент рассказал, как пытался спасти девушку под завалами в Старобельске

Студент Старобельского колледжа, выживший после атаки дронов, рассказал, как пытался спасти свою девушку из-под завалов. Его историю передаёт РИА «Новости».

«Слышу — рядом моя девушка кричит, зовёт на помощь. Я пытался ей помочь, но на тот момент я не понимал, что она находится под двумя заваленными плитами, я обеспечил её частью воздуха — всё, что я смог сделать», — рассказал молодой человек журналистам.

Завершить задуманное ему не дал следующий удар беспилотника. Взрывной волной студента отбросило ещё ниже, и подняться обратно он уже не смог. Уже когда помощь оказывали ему самому, он указал спасателям на место, где оставалась его девушка вместе с другими учащимися.

Она пролежала под обломками более трёх часов. Её всё же вытащили живой и доставили в больницу. Сейчас студентка находится в тяжёлом состоянии под постоянным наблюдением врачей.

По последним данным, после ночной атаки ВСУ погибли 18 человек. Украинские беспилотники атаковали пятиэтажное общежитие, где находились 86 гражданских, включая несовершеннолетних. Противник запустил 16 дронов в несколько волн. Здание не имело никакого отношения к военным объектам. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Постпред РФ при ООН ранее прямо назвал этот удар военным преступлением.

Ранее сообщалось, что в Старобельске родители погибших студентов приходят к руинам педагогического колледжа, чтобы опознать тела своих детей. На кадрах с места трагедии слышны крики и слёзы. Некоторые матери и отцы пребывают в настолько глубоком шоке, что возвращаются повторно, не в силах принять случившееся. На месте работают психологи для помощи потерпевшим.