Не верят глазам и возвращаются: В Старобельске родители начали опознавать погибших в теракте детей

В Старобельске к зданию педагогического колледжа начали приходить родители, чтобы опознать тела своих сыновей и дочерей, которые были зверски убиты в результате террористического удара ВСУ.

Происходящее сопровождается слёзами и жуткими криками, которые слышны на видео. Некоторые родители в таком шоке, что возвращаются повторно, чтобы ещё раз убедиться в случившемся. На месте работают психологи, оказывающие помощь несчастным родственникам.

В Старобельске продолжает расти число погибших после атаки ВСУ на общежитие колледжа. По последним данным, жертвами стали уже 18 человек. Как сообщается, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали пятиэтажное здание, где находились 86 мирных жителей, включая подростков. Удар наносился в несколько волн с применением 16 дронов.

Объект не имел никакого отношения к военной инфраструктуре. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт, а постпред РФ при ООН ранее назвал атаку военным преступлением. Администрация главы ЛНР опубликовала списки погибших и продолжает обновлять данные по мере поступления информации.