В Старобельске погибла студентка, которая звонила родителям после удара ВСУ

Пока в документе среди погибших значатся имена только 17 человек, ещё 43 числятся ранеными, а четверо пропали без вести. Данные уточняются — завалы на месте происшествия продолжают разбирать. К сожалению, Анастасии среди живых не оказалось. Ей было 18 лет.

Её мать ранее рассказывала, что дочь позвонила вечером в тот момент, когда начался обстрел. «Мама, нас бомбят», — успела сказать студентка. Девушка училась в Старобельске и жила в общежитии, которое атаковали дроны. После того разговора связь прервалась. Родственники ещё одной пострадавшей, 22-летней девушки, тоже не могут её найти. По сведениям издания, её уже достали из-под завалов, но где она сейчас — неизвестно. Близкие объезжают больницы в надежде отыскать её.