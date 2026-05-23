Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 15:44

В Старобельске погибла студентка, которая звонила родителям после удара ВСУ

Анастасия Василенко. Обложка © VK / Александр Коц

Анастасия Василенко. Обложка © VK / Александр Коц

Студентка Анастасия Василенко, пропавшая после звонка маме во время обстрела колледжа в Старобельске, погибла. Её имя внесли в список жертв, который опубликовала администрация главы ЛНР.

Пока в документе среди погибших значатся имена только 17 человек, ещё 43 числятся ранеными, а четверо пропали без вести. Данные уточняются — завалы на месте происшествия продолжают разбирать. К сожалению, Анастасии среди живых не оказалось. Ей было 18 лет.

«Пожалуйста, ребят, достаньте»: Появилось видео спасения студентки в Старобельске
«Пожалуйста, ребят, достаньте»: Появилось видео спасения студентки в Старобельске

Её мать ранее рассказывала, что дочь позвонила вечером в тот момент, когда начался обстрел. «Мама, нас бомбят», — успела сказать студентка. Девушка училась в Старобельске и жила в общежитии, которое атаковали дроны. После того разговора связь прервалась. Родственники ещё одной пострадавшей, 22-летней девушки, тоже не могут её найти. По сведениям издания, её уже достали из-под завалов, но где она сейчас — неизвестно. Близкие объезжают больницы в надежде отыскать её.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar