Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась к международной аудитории на английском языке, чтобы показать миру правду о теракте в Старобельске. Пост с душераздирающими кадрами последствий атаки она опубликовала в своём Telegram-канале.

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова опубликовала последствия атаки ВСУ по общежитию в Старобельске в ЛНР. Видео © Telegram / Яна Лантратова

На видео показаны масштабные разрушения: люди выносят тела погибших, а на месте одного из завалов лежит плюшевый медведь. Лантратова рассказала, что спасательная операция на месте обстрелянного общежития колледжа продолжается, под завалами всё ещё могут находиться люди. Психологи работают с пострадавшими и их близкими. Сама она держит связь с ректором Луганского педагогического университета и уполномоченным по правам человека в ЛНР, которые сейчас находятся на месте трагедии.

«Тяжело смотреть на кадры, которые предоставляют наши коллеги. Мёртвые дети, крики родителей. Я публикую это специально для международного сообщества, чтобы они могли увидеть, что происходит на самом деле», — написала Лантратова.

Выжившие рассказывают, что беспилотники долго кружили над зданием, нанося точечные удары по общежитию, и это была не пара взрывов, а методичная атака. Помимо учебного корпуса и самого общежития, от ударов ВСУ пострадали административные здания, магазины и частные дома. Противник намеренно целился по самым беззащитным слоям населения.

Напомним, трагедия в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. Украинские дроны ударили по пятиэтажному общежитию колледжа, где в это время были несовершеннолетние. Следственный комитет России квалифицировал это как теракт. Представитель РФ в ООН прямо назвал случившееся военным преступлением, нацеленным на убийство детей. К настоящему моменту погибли уже 18 человек, ещё около 40 ранены, и разбор завалов продолжается.

Именно эта трагедия стала поводом для экстренного созыва Совбеза ООН. На заседании демонстрировали фотографии разрушенного общежития и погибших. Однако часть европейских дипломатов не проявила ни ужаса, ни сожаления. Многие просто отказывались верить фактам и называли всё фейком. Особо отличилась постпред Латвии Санита Павлюта-Десландес: она заявила, что ВСУ не наносили удара по Старобельску, а всё показанное является тактикой из «кремлёвской методички».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство организует для иностранных журналистов поездку в Старобельск на место удара ВСУ по колледжу. Она объяснила этот шаг необходимостью дать отпор потоку лжи, который западные политики вылили накануне в Совбезе ООН. Чтобы лжецы наконец прикусили языки, аккредитованных в Москве корреспондентов лично отвезут на место трагедии.