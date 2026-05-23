После заявления постпреда Латвии в ООН о том, что украинские военные якобы не наносили удар по Старобельску, в российский МИД поступило множество обращений с требованием не допускать больше подобного в стенах организации. Об этом журналистам рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По её словам, люди, которые не просто следят за ситуацией, а участвуют в спасательных работах и пытаются вернуть к жизни тех, кто оказался под завалами в колледже, не могли поверить в услышанное на вчерашнем заседании Совета Безопасности ООН.

«Люди… не могли поверить тому, что они слышат и видят в ходе заседания Совета Безопасности ООН… Мы получили колоссальное количество откликов и писем с не просто возмущением, а с требованием сделать всё возможное для того, чтобы подобное больше в стенах ООН не раздавалось, потому что это прямая ложь», — ответила она.

Дипломат добавила, что такие высказывания оскорбляют чувства тех, кто сейчас борется за жизни своих детей и делает всё, чтобы их спасти.

Удар по колледжу в Луганской Народной Республике стал поводом для экстренного совещания Совбеза ООН. На нём демонстрировали фотографии с места трагедии. Несмотря на это часть европейцев не выразила никакого ужаса или сожаления. Напротив, многие отказывались верить в случившееся, называя всё фейками. В частности, латвийскоий представитель Санита Павлюта-Десландес. Она заявила, что ВСУ не били по Старобельску, а всё представленное «тактика из кремлёвской методички».

Напомним, трагедия в Старобельске случилась в ночь на 22 мая. Украинские дроны атаковали пятиэтажное общежитие колледжа, где ночевали несовершеннолетние. Противник запустил 16 беспилотников тремя волнами, и все они целились исключительно в мирный объект. Поблизости не было ни одного военного сооружения. СК России квалифицировал удар как теракт. Представитель РФ в ООН прямо назвал случившееся военным преступлением, направленным на гибель детей. По последним данным, погибли уже 18 человек, ещё около 40 получили ранения, и поисковые работы на завалах продолжаются.

Ранее Мария Захарова заявила, что МИД России организует для иностранных журналистов поездку в Старобельск на место удара ВСУ по колледжу. По её словам, это прямой ответ на враньё, которое накануне тиражировали западные политики в Совбезе ООН. В частности, Захарова указала на потерявшую достоинство постпреда Латвии, посмевшую заявить, что никакого удара якобы не было. Чтобы заткнуть рот лжецам, аккредитованных в Москве корреспондентов лично отвезут на место трагедии.